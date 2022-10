Una tragica notte quella tra giovedì 27 e venerdì 28 ottobre 2022: è cominciato tutto nel pomeriggio quando Antonio Milia, brigadiere, ha sparato tre colpi con la pistola d'ordinanza al comandante Doriano Furceri, ferendolo mortalmente. Da quel momento il brigadiere si è barricato in caserma: lunghe trattative e poi l'irruzione dei Corpi Speciali, con all'arresto avvenuto di questa mattina. Una vicenda che, prima di tutto, si è conclusa con la morte del comandante Furceri.

Asso: il cordoglio per la morte del comandante Furceri

Stanno arrivando in queste ore i primi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Furceri, che nei suoi 35 anni di servizio è stato al comando di diverse stazioni lombarde, in Brianza e sul Lario, ha lavorato nel reparto operativo a Palermo e ha partecipato alla missione all’estero nel Kosovo. Ex comandante a Bellano, era stato trasferito ad Asso solamente lo scorso anno, nel 2021. Aveva 58 anni.

I messaggi

“Un’altra triste e funesta notizia. È stato trovato morto il comandante dei Carabinieri della caserma di Asso ucciso da un collega a colpi di arma da fuoco. Alla famiglia e ai suoi cari il cordoglio e la più sentita vicinanza della Regione Lombardia e di tutti i lombardi”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia della morte del comandante della caserma dei Carabinieri di Asso.

"Una preghiera per il comandante Doriano Furceri, un abbraccio ai suoi cari e a tutta la famiglia dell’Arma, sconvolta da una tragedia che lascia senza parole".

Così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e leader della Lega.