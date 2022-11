Asso in lutto, i funerali del comandante Furceri. Don Morstabilini: "Tragedia per due famiglie. Dio vi accompagni verso il bene"

Si sono celebrati oggi, giovedì 3 novembre 2022, ad Asso i funerali di Doriano Furceri, il comandante della stazione dei Carabinieri ucciso a colpi di pistola da Antonio Milia giovedì 27 ottobre.

Una grande folla quella presentatasi alla chiesa parrocchiale di Asso per partecipare all'ultimo saluto rivolto al maresciallo Furceri: un migliaio di persone, tra cui, oltre ai familiari, agli amici e ai conoscenti del comandante, una folta rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, delle altre forze dell'ordine e molte autorità come il presidente del Consiglio di Regione Lombardia Alessandro Fermi, il Sottoegretario regionale Fabrizio Turba, il deputato erbese Eugenio Zoffili, il Sottosegretario del Ministero all'Interno Nicola Molteni, i consiglieri regionali Angelo Orsenigo e Raffaele Erba, il sindaco di Asso Tiziano Aceti, ma anche le associazioni locali con i gonfaloni, una delegazione della Croce Rossa e della Polizia locale.

La funzione, celebrata da monsignor Maurizio Rolla, si è arricchita dell'omelia di don Giuseppe Morstabilini:

"Tutti sbagliano, anche il Papa, anche i carabinieri, anche la mamma, anche il papà, ma ciò che va considerato non è l'errore, ma l'amore. È un'esperienza tragica che purtroppo accomuna due famiglie e io prego che Dio vi accompagni nella strada in cui si possa trovare qualcosa di buono. Questa dei carabinieri è una grande famiglia che si deve occupare di tante cose. Il Signore affida a queste persone responsabilità di amore e credo. Sono servitori della patria ed è una bellissima nomea per i carabinieri. La parola di Dio è più grande del silenzio e il silenzio è più grande dell'errore perché custodito dall'amore".