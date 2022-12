È successo questa mattina poco dopo le 7.30 ad Asso, in via Brusa: un utente della strada ha perso il controllo della propria auto ed è finito sopra i panettoni, i dissuasori di sosta, posti a lato della carreggiata.

Asso: perde il controllo dell'auto in via Brusa e si incastra sopra i panettoni

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco questa mattina ad Asso, in particolare in via Brusa, proprio di fronte alla carrozzeria. Una Peageut grigia è andata a schiantarsi contro i panettoni posti tra il parcheggio e la carreggiata. L'auto però non ha arrestato la sua corsa contro i dissuasori, ma ci è finita sopra, incastrandosi.

Questa la motivazione dell'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Le foto

Il luogo dell'episodio