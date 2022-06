Si è spenta a 82 anni, dopo una malattia, Franca Asmonti, di Asso, per tanti anni affezionata volontaria della Croce rossa triangolo lariano.

Asso saluta Franca Asmonti, instancabile volontaria della Cri Triangolo Lariano

Era entrata a far parte del sodalizio, così come la sorella Clara, nel 2004 ed era rimasta attiva sino al 2017. "Abbiamo perso un'altra colonna portante del nostro Comitato - l’hanno voluta ricordare dalla Cri Triangolo Lariano - Franca non mancava mai, era sempre disponibile e in prima linea, garantendo la buona riuscita delle iniziative promosse dal Gruppo".

I ricordi sul Giornale di Erba da sabato 25 giugno 2022 in edicola

