Asso Superleague tutto pronto per la prima edizione

All’indomani della Finale degli Europei dell’11 luglio, i riflettori sul calcio non si spegneranno in Vallassina, dove il Centro Sportivo Comunale di Asso ospiterà il primo Trofeo serale di calcio a 8 della Vallassina, Asso Superleague 2021.

Asso Superleague con ASD Assese 2018 e Pro Asso

Organizzato dalla ASD Assese 2018 in collaborazione con la Pro Asso per il servizio ristoro, il torneo è aperto a tutti, associazioni sportive comprese, per un massimo di 16 squadre. Ultima data utile per iscriversi il 9 luglio.

«Si tratta dell’evento che inaugura il nuovo corso del Centro Sportivo Comunale - dice il sindaco di Asso Tiziano Aceti - Da adesso in poi sarà un crescendo di iniziative grazie ai contatti che abbiamo avuto con diverse società calcistiche a livello locale e sovraccomunale e a un incontro che stiamo organizzando anche con tutti i Sindaci della

Vallassina».

Ma il futuro dello sport assese e della Vallassina andrà oltre il pallone: «Nuove opportunità sono in arrivo per gli amanti del calcetto, del tennis e delle bocce, con un occhio di riguardo ai giovani che troveranno nell’impianto sportivo di Asso un qualificato punto di riferimento per coltivare la sana passione dello sport» assicura il primo cittadino di Asso. «E non ci siamo dimenticati della palestra, a cui stiamo cercando di assicurare la riqualificazione necessaria nel più breve tempo possibile, grazie alla fattiva ricerca di finanziamenti esterni» conclude Aceti.

L'impegno delle realtà del paese

Ma se gli amanti del calcio potranno ritrovarsi in campo o in tribuna a sfogare la loro passione in occasione della Asso Superleague, lo si deve anche all’impegno concreto dell’ASD Assese 2018 e in particolare di Enzo Ciaravella e Stefano Taronna. «È una iniziativa aperta a tutti, associazioni sportive comprese. Il ricavato, servirà a dare sostegno alle attività dell'associazione ASD Assese 2018 per la stagione calcistica 2021/2022. Un ringraziamento particolare all'Amministrazione comunale e all’associazione Pro Asso per il sostegno dimostrato. Invitiamo tutta la popolazione assese e non solo, per passare delle serate all'insegna del divertimento e del buon cibo».

Soddisfatti dell’iniziativa i due giovani componenti della maggioranza consiliare assese: l’Assessore alle politiche giovanili Mirko Donadini Pina e il Consigliere Filippo Nava. «So bene quanto sia complesso organizzare un evento come questo - ammette Donadini Pina - ma la professionalità e la qualità della proposta dell’ASD Assese 2018 a cui il Comune di Asso patrocinerà la prima Asso Superleague, aprirà la porta a sviluppi futuri

per il Centro Sportivo assese».

Mentre per Nava, che il calcio in famiglia lo respira fin da piccolo essendo il figlio di Angelo Nava, storico centrocampista di Canzo, Como e Pontelambro durante gli anni ‘70-‘80 l’Asso Superleague è il coronamento di un piccolo sogno: «Spero proprio che l’organizzazione di questo torneo sia la prima di una lunga serie. Credo infatti in accordo con il Sindaco e gli altri componenti della Giunta e del Consiglio che il rilancio del Centro Sportivo assese sia una grande opportunità per la popolazione di Asso e della Vallassina e in particolare per i giovani».

Non resta che anticipare i premi in palio tra le squadre che parteciperanno al torneo: trofeo e buoni da 500€, 250€ e 150€ ai primi tre classificati, e premi individuali per capocannoniere, miglior giocatore e miglior portiere.

Per informazioni e iscrizioni: Whatsapp 3473942936 (Enzo); 3337982706 (Stefano); e-mail: asso.torneo@gmail.com