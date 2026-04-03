Associazione di tipo mafioso: arrestato un 49enne residente a Vertemate con Minoprio.

L’arresto

La Polizia di Stato di Como, ieri, giovedì 2 aprile 2026 ha arrestato in base ad un Ordine di Esecuzione per la carcerazione, un 49enne residente a Vertemate con Minoprio, ma di origini catanesi.

Associazione di tipo mafioso

L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di associazione di tipo mafioso e la Corte d’Appello di Milano ha disposto nei suoi confronti la carcerazione per l’espiazione della pena della reclusione di 2 anni e 8 mesi. Dopo precisi accertamenti, nella giornata di ieri, giovedì 2 aprile 2026, i poliziotti della Squadra Mobile di Como hanno rintracciato il 49enne nella sua abitazione di Vertemate con Minoprio e lo hanno arrestato.

Il 49enne, una volta portato in Questura e dopo la notifica del provvedimento, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Como.