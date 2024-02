Associazione L'Ontano: al via la nuova campagna di tutela anfibi

Ontano »: prosegue a Associazione «L’»: prosegue a Montorfano l’impegno dell'associazione per salvare i rospi con l’avvio di una nuova edizione della campagna per la tutela degli esemplari. Martedì prossimo, 6 febbraio, in biblioteca c'è la prima riunione per il coordinamento delle attività e, come ogni anno, si necessitano volontari.

La campagna prosegue già da quasi vent'anni

«Il primo appuntamento di martedì sarà un’occasione per spiegare l’attività e capire, in prima battuta, quanti volontari abbiamo a disposizione - spiega Cristian Civati, “storico” volontario del sodalizio - Nella stessa sede si farà una prima programmazione delle attività, tra cui la posa delle barriere e la manutenzione. L’intento è di darle l’avvio verso metà febbraio, ma dipende anche dalle condizioni meteo. L’anno scorso, purtroppo, abbiamo avuto numeri molto bassi: non sappiamo la motivazione “tecnica”, ma in questi casi i fattori possono essere tanti. Siamo un po’ allarmati per questa situazione, ma andiamo avanti».

La campagna prosegue già da molti anni, e il numero di esemplari salvati ciascun anno è molto variabile: dai 155 del 2009, ai 1.066 nel 2016, un vero record, fino al 2019 con 724 esemplari. Lo scorso anno sono stati 242.

«Abbiamo appena iniziato a lanciare le adesioni per cercare volontari: di solito arriviamo anche a due turni, idealmente servirebbero quattro volontari a sera - ancora Civati - Avere una buona adesione è importante: si riesce a monitorare tutto in modo preciso e il lavoro è suddiviso su più persone. Sicuramente in vent’anni di campagna sono cambiate tante cose: oggi c’è una migliore organizzazione grazie alla tecnologia, sembra una piccola cosa ma è importante. Questa campagna è importante: è l’unico metodo per salvare questi animali in via d’estinzione. Tutti gli anfibi sono protetti da normative, e in particolare, essendo in una Riserva, abbiamo una tutela ambientale ancora maggiore - aggiunge - con esemplari anche rari come la Rana latastei, animale della Pianura Padana, il tritone crestato, ma anche il comune rospo bufo bufo, oltre ad altri in via d’estinzione. La campagna è anche occasione per monitorare la specie e vedere cosa succede».

Le adesioni alla campagna di salvataggio anfibi 2024 sono già aperte e tutti sono ben accetti: per informazioni e per partecipare al gruppo volontario basta contattare l’associazione «L’ Ontano » via mail a associazione@gruppoontano.org.

(nella foto un gruppo di volontari del sodalizio)