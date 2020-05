ASST Lariana invita a contattare sportelli e ambulatori prima di presentarsi

ASST Lariana comunica che, vista l’emergenza coronavirus, per gli sportelli e gli ambulatori delle aree territoriali i cittadini sono invitati a contattare in via preliminare gli uffici per via telefonica e via E-mail.

ASST Lariana: chiamare prima di accedere a sportelli e ambulatori

“Onde evitare inutili spostamenti e di conseguenza assembramenti nelle sale d’attesa, si rinnova l’invito a contattare in via preliminare gli uffici delle aree territoriali (ex distretti Asl) per telefono o via mail”, spiegano infatti dall’ASST Lariana.

Si ricorda che sono interessati dal provvedimento i seguenti servizi:

• Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

• Scelta e revoca del Medico e del Pediatra

• Esenzioni ticket per reddito, patologia, malattie rare e invalidità civile

• Assistenza ai cittadini stranieri e assistenza all’estero

• Protesica maggiore, protesica minore, medicina integrativa, presidi di assorbenza

• Certificazioni monocratiche

• Ufficio prenotazioni per le visite in regime monocratico e in Commissione Medica Locale

• Maternità anticipata

• Rimborsi ai dializzati e cure climatiche