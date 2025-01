Asst Lariana ringrazia padre Crispino per il suo servizio all'ospedale Sant'Anna

Il saluto e il ringraziamento di Asst Lariana a padre Crispino, per il suo servizio nell'ospedale di San Fermo della Battaglia.

Ultimo giorno di servizio

Oggi, martedì 21 gennaio, per padre Crispino è l'ultimo giorno all’ospedale Sant’Anna. In attesa della prossima destinazione, da domani sarà a Capriate dove i Camilliani, ordine di appartenenza del sacerdote, hanno la propria Casa provinciale.

Una presenza significativa

Quarantadue anni, una laurea in Salute pubblica conseguita alla Brunel University of London, padre Crispino ha vissuto per sei anni nel presidio di San Fermo della Battaglia. Da Asst Lariana il saluto e il profondo ringraziamento per l'operato del religioso.

Le parole del sacerdote

“Ringrazio l’ospedale per avermi dato l’opportunità di servire i malati - le parole di padre Crispino - E ringrazio tutto il personale per la collaborazione e per quello che ognuno mi ha dato”.