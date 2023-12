Atel Lipomo: consegnate le borracce in alluminio agli alunni della primaria

A Lipomo prosegue la bella collaborazione tra le associazioni del paese: nei giorni scorsi l'Atel ha consegnato borracce in alluminio agli alunni della scuola primaria del paese.

L'iniziativa, che prosegue già da alcuni anni, è stata messa in campo dall'associazione anziani Atel (Associazione Terza Età Lipomo) con la collaborazione delle scuole e dell'Amministrazione comunale nell'intento di sensibilizzare i giovani al rispetto dell'ambiente e alla limitazione di ogni forma di inquinamento, incentivando il riciclaggio dei rifiuti con l'uso di borracce in alluminio che mirano a eliminare l'utilizzo di bottigliette in plastica. Il regalo è stato consegnato ai pensionati dell'Atel come dono natalizio a tutti i bambini delle classi prime nell'intento di spingere le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente. Un impegno molto sentito in paese, dove già da tanti anni prosegue anche il servizio piedibus con grande successo e grazie a tanti entusiasti volontari.

Dall'Amministrazione comunale il ringraziamento per bocca del vicesindaco Gianluca Leo.

"Anche quest'anno l'Atel ci ha tenuto a consegnare le borracce in alluminio alle classi prime, come regalo di Natale per tutti i bambini. Un regalo simbolico per spingere le nuove generazioni a rispettare sempre il nostro ambiente".