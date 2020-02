Atletica Erba, è partita la stagione invernale

Doppio impegno per l’Atletica Erba, in questo fine settimana di apertura della stagione invernale. Due tra i migliori esponenti erano presenti in due diverse manifestazioni: a Mariano nelle prove di lanci lunghi Alberto Ciceri, presidente della società biancoverde, ha migliorato i propri record personali nel getto del peso e nel lancio del martello rispettivamente con le misure di 11,35m e 39,77m (PB e nuovo record societario).

Atletica Erba anche a Bergamo per gli indoor

A Bergamo esordio indoor per Giacomo Pirovano, dove l’atleta di Merone ha ribadito di possedere notevole feeling nella gara di salto in alto staccando a 1,70m. La partenza è stata un po’ difficile, a livello psicologico, perché Giacomo non è ancora abituato a gareggiare in prove di alto livello (con lui, era presente alla gara anche l’ex primatista italiano con 2,33m Marco Fassinotti) e ha pagato un po’ di inesperienza nei primi salti eseguiti in modo po’ contratto. Ha poi passato con disinvoltura la misura di 1,70m e ha sfiorato al terzo tentativo 1,80m che comunque pare alla sua portata. Avranno modo di cimentarsi nelle prossime gare a febbraio e con loro è atteso in blocco la presenza di molti atleti biancoverdi nelle campestri, nelle indoor, nei lanci lunghi, nelle prove master.