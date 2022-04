Covid

Si parla di "un quadro di sostanziale stabilità".

Ats Insubria fa il punto sulla pandemia nel territorio di sua competenza.

Ats Insubria: "Contagi stabili, i ricoverati non aumentano"

"L’analisi dei dati dell’ultima settimana mostra un quadro di sostanziale stabilità nel numero dei contagi settimanali. Il numero dei ricoverati non appare in aumento. L’indice RDt, già da qualche settimana, si mantiene stabilmente intorno al valore 1, questo è indicativo di una fase di non espansione dell’epidemia. La fascia di età più esposta al contagio sembra essere quella che va dai 24 ai 64 anni".