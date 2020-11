Attacca aborto, divorzio e omosessuali: don Bruno finisce in Tv.

Don Bruno Borelli, parroco di Erba, è finito in televisione nella trasmissione di Barbara D’Urso «Pomeriggio cinque», per aver detto in una sua predica che aborto, divorzio e omosessuali sono «azioni intrinsecamente cattive».

