Attenti ai ladri, ecco i consigli per prevenire i furti

Attenti ai ladri: il Controllo del vicinato e il Comune di Solbiate con Cagno sensibilizzano i cittadini a prevenire i furti.

Il vademecum per prevenire i furti

Tramite il Controllo del vicinato, l’Amministrazione comunale e in primis il sindaco Federico Broggi puntualizzano e divulgano una serie di buone pratiche per contrastare sgradite visite. In particolare, viene suggerito di “allearsi” con i propri vicini di casa, così da informarli quando ci si assenta per un periodo di vacanza. Inoltre, massima attenzione a illuminare al meglio, esternamente, le proprietà.

Social network “pericolosi”

Tra i consigli, anche quello di non veicolare sui social network, mentre si è lontani da casa, foto da località di vacanza, perché involontariamente potrebbe essere una mossa che agevola i malintenzionati a capire che nell’abitazione non c’è nessuno.

Appello a iscriversi al Controllo del vicinato

Cittadini spronati a iscriversi al Controllo del vicinato, per ampliare ulteriormente la rete di sentinelle attive sul territorio. Una modalità di mutuo aiuto che punta tutto sulla prevenzione.