Attenti ai messaggi telefonici di finti carabinieri

Massima allerta a Olgiate Comasco: messaggi telefonici truffa da finti carabinieri.

Tentativi di truffa

Dal sindaco Simone Moretti e anche al Controllo del vicinato, nella tarda mattinata di oggi, sabato 26 ottobre, l’appello a prestare massima attenzione per non cadere nella trappola di sedicenti carabinieri. Il tranello dei truffatori scatta al telefono.

Telefonate trappola

La modalità di raggiro avviene al telefono, tramite uno sconosciuto che si spaccia per carabiniere. “Sono in atto tentativi di truffa/ furto a Olgiate Comasco e limitrofi. Stanno arrivando telefonate in cui l’interlocutore si spaccia per carabiniere e chiede all’interessato di recarsi al Comando provinciale di Como per ritirare dei documenti. È un tentativo per far lasciare l’abitazione agli interessati”.

L’appello a collaborare

“Diffondiamo il messaggio di allerta con preghiera di annotare il numero di telefono chiamante, se visibile, e contattare/denunciare l’evento a al Comando Stazione Carabinieri di Olgiate Comasco”.