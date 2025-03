Attenti ai messaggi truffa che tentano di spillare denaro

Messaggi truffa mascherati come se fossero inviati dalla propria banca: segnalazioni e denuncia a Olgiate Comasco.

Tentativi di truffa telefonica

Da giorni, tramite Sms, tentativi di truffa ai danni dei cittadini. Messaggi che simulano una comunicazione ufficiale inviata dalla propria banca. In realtà si tratta di comunicazioni che tentano di indurre a effettuare telefonate a un numero indicato, da cui poi avviene la richiesta di pagamenti.

L'allarme del Controllo del vicinato

Ieri, mercoledì 26, e oggi, giovedì 27 marzo, i messaggi di allerta veicolati dal Controllo del vicinato per mettere in guardia i cittadini. "Stanno arrivando presunte telefonate e messaggi identificandosi come banca (San Paolo e Bnl, ad esempio, Ndr). Usano i servizi di messaggistica della banca infiltrandosi nei loro terminali. È stata fatta denuncia".

L'appello a denunciare

Dal Cdv l'appello affinché si presti massima attenzione e non si resti indifferenti. Fondamentale, sempre, denunciare. La banca stessa indica di bloccare il numero e non rispondere alla truffa. "Fate attenzione e segnalate alle autorità", la richiesta del Controllo del vicinato.