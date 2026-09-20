Attenti alla truffa del falso prete: invito a stare in allerta

Attenti alla truffa del finto prete: a Olgiate Comasco il Controllo del vicinato mette in allerta.

Allarme truffa

Veicolato dal Cdv, il messaggio di allarme attraverso il quale i cittadini vengono informati di una segnalazione arrivata dalla diocesi e diffusa dalla parrocchia: in questi giorni, infatti, rilevata “la presenza di un finto prete/frate che, con il pretesto di portare l’eucaristia agli ammalati, si introdurrebbe nelle abitazioni dei fedeli per chiedere denaro o farsi consegnare oggetti preziosi”.

Le segnalazioni

Al momento, come precisato dal Controllo del vicinato, “le segnalazioni riguardano le parrocchie di Cernobbio e Albate”. Da qui l’allerta diffusa sul territorio.

Massima prudenza

“Invitiamo tutti, in particolare le persone anziane e più fragili – il passaparola del Cdv – a prestare massima attenzione e a non consegnare denaro, gioielli o altri beni a persone che si presentano alla porta senza una preventiva verifica. In caso di dubbi o di eventuali tentativi di frode, è importante non esitare a contattare le Forze dell’ordine e a segnalare tempestivamente l’accaduto”. Mai aprire la porta agli sconosciuti è sempre contattare tempestivamente il 112.