Attenti alle buche e al cantiere in via San Gerardo, a Olgiate Comasco.

Attenti alle condizioni dell'asfalto

Segnalazioni, in questi giorni, dopo i violenti temporali. Buche in via San Gerardo, nella zona alta, e anche in via Milano. In particolare, in via San Gerardo l'asfalto si è deteriorato sul lato del marciapiede che costeggia il parco comunale di Villa Camilla, rappresentando un pericolo soprattutto per chi circola in moto e in bicicletta.

Lavori in corso

Lunedì 24 e martedì 25 luglio piazza San Gerardo è stata interessata da lavori di asfaltatura, praticamente rinnovando il manto stradale della rotatoria nei pressi della chiesa. Ora, però, un altro cantiere in via San Gerardo, nel tratto compreso fra la rotatoria dell'omonima piazza e il civico 102 per la realizzazione dell'attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del nuovo punto di accesso al parco comunale di Villa Camilla. Un'ordinanza della Polizia locale stabilisce il divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli. E’ consentita la manovra di svolta a sinistra da via Roma (direzione Como) a via Tarchini, per i soli autobus in servizio di linea. Le modifiche alla viabilità, annunciate a partire dalla mattinata odierna, mercoledì 26 luglio, saranno in vigore sino alle 18 di venerdì 11 agosto e comunque sino a fine lavori per sopraggiunti motivi tecnici o atmosferici.