Atterraggio sbagliato in mongolfiera per un pilota e due turisti a Cassina Rizzardi questa sera, mercoledì 5 aprile 2023. Una manovra sbagliata che ha suscitato attimi di grande paura: il pallone aerostatico ha preso fuoco a contatto con i cavi della rete elettrica.

Atterraggio sbagliato con la mongolfiera: colpiscono i cavi della linea elettrica e scoppia l'incendio

È successo tutto intorno alle 19 di questa sera quando a Cassina Rizzardi, in via Papa Giovanni XXIII, una mongolfiera avrebbe sbagliato manovra andando a intercettare nella sua traiettoria di volo dei cavi elettrici. Un errore che poteva costare caro ai passeggeri: un pilota e due turisti messicani. Infatti, il pallone subito dopo il contatto con i cavi ha preso fuoco.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco per spegnere l'incendio e per soccorrere le tre persone rimaste ferite. Insieme a loro anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato i feriti in codice giallo in ospedale.