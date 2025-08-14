Atti osceni in luogo pubblico su un autobus

Intervento

Denunciato un 48enne di Fino Mornasco

L'uomo mentre si masturbava è stato notato da una passeggera del bus che ha allertato l'autista

E' accaduto sul mezzo in transito lungo via Varesina

I Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio hanno denunciato un 48enne di Fino Mornasco, con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico aggravati.

L'episodio si è verificato nella mattinata di lunedì, 11 agosto, a bordo di un autobus di linea in transito sulla via Varesina.

Identificato, è stato segnalato alla Procura

Una donna ha notato l'uomo mentre si masturbava e ha immediatamente allertato l'autista. Nonostante l'intimazione dello stesso a desistere, il 48enne ha continuato nella sua condotta.

Una pattuglia dell’Arma di Lurate Caccivio prontamente intervenuta, lo ha identificando e raccolte le testimonianze dei presenti lo ha segnalato alla Procura lariana.