Attivato il presidio Strade sicure in stazione, Molteni: “Contrasto alla criminalità”

Anche nella stazione di Fino Mornasco attivato il presidio dell’operazione Strade sicure.

Attivata il presidio Strade sicure in stazione

“Alla domanda crescente di sicurezza del territorio lariano, rispondiamo con un altro importante presidio dell’operazione Strade Sicure attivo da oggi nella stazione di Fino Mornasco. Ringrazio i militari dell’Esercito che, in sinergia con le altre forze dell’ordine, da oggi saranno in prima linea anche in questo scalo ferroviario per contrastare la criminalità legata soprattutto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti”, ha scritto in una nota Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno, che questa mattina, lunedì 30 marzo, insieme con il Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, il Questore Filippo Ferri e il sindaco Roberto Fornasiero, ha voluto portare il suo saluto istituzionale ai militari entrati in servizio nella stazione del comune finese.

Le stazioni sono luoghi particolarmente sensibili, crocevia di tanti lavoratori, studenti e pendolari che hanno il sacrosanto diritto di frequentarle senza dover temere per la propria incolumità. Il contingente messo a disposizione da ‘Strade sicure’ svolge un ruolo fondamentale di deterrenza, confermandosi strumento operativo essenziale per la tutela della legalità e della sicurezza”, conclude Molteni.