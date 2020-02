Attivato il servizio passaporto a domicilio

Grazie alla convenzione siglata tra Ministero ell’interno e Poste Italiane S.p.A è possibile ricevere il passaporto a casa. Il documento verrà ritirato da personale di Poste Italiane l’Ufficio Passaporti e recapitato al domicilio del cittadino che ne ha fatto richiesta, con il servizio di posta assicurata.

Servizio passaporto a domicilio

La spedizione potrà essere monitorata attraverso il sito www.poste.it, utilizzando il numero di assicurata rilasciato all’atto della presentazione della istanza. Alla consegna del documento, l’utente dovrà corrispondere al personale di Poste la somma di 9.05 euro. In tal modo il richiedente non dovrà più recarsi in Questura per il ritiro del passaporto.

Gli utenti residenti nei comuni di Erba, Alzate Brianza, Bellagio, Porlezza, Anzano del Parco, Monguzzo, Lurago Marinone, Tremezzina, Mariano Comense, Carimate, Casnate con Bernate, Locate Varesino e Mozzate possono ritirare il proprio documento direttamente presso i suddetti enti, consegnando agli stessi la ricevuta per il ritiro. Sarà cura del messo comunale provvedere al ritiro del documento ed a recapitarlo presso il Comune stesso.