Atto vandalico contro il defibrillatore di Montano Lucino: sindaco pronto alla denuncia.

Brutto episodio, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, mercoledì scorso attorno alle 21.30. Una donna di mezza età, bionda, ha infatti deciso di rovistare nell'armadio in cui è custodito il defibrillatore, lo ha estratto, aperto asportandone le piastre e danneggiando le batterie. Rendendo quindi l'importante strumento salvavita inutilizzabile e da sostituire.

"La si vede bene nel filmato che allegherò alla denuncia che mi appresto a depositare - ha commentato il sindaco di Montano Lucino Alberto Introzzi - Speriamo di rintracciarla, non tanto per il danno economico, ma per l'aver fatto venir meno un importante presidio sanitario d'emergenza".