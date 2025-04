Auguri alla centenaria di Vighizzolo

Nella città di Cantù c’è una nuova centenaria. Luigia Guarisco ha soffiato su 100 candeline venerdì 25 aprile dopo una vita passata tra il negozio di famiglia a Monza, il Brasile e la città di Cantù.

Luigia è nata il 25 aprile del 1925 e ha vissuto per diversi anni a Monza dove, nel 1958 si è sposata con Tarcisio di Girolamo, che ora ha 90 anni. Racconta Nicoletta, l’unica figlia nata dal matrimonio di Luigia e Tarcisio:

"Papà ha 10 anni in meno di mia mamma, una novità per l’epoca".

Un matrimonio che però è finito dopo qualche anno:

"I miei genitori si sono separati, attualmente lui vive in Brasile".

Guarisco aveva un negozio di merceria a Monza. Commenta la centenaria:

Conferma la figlia:

"Mamma ha sempre lavorato molto.I negozi una volta non chiudevano alle 19.30, a volte rimanevano aperti di più, e anche la domenica spesso lavorava".

Agli inizi degli anni Settanta Luigia, Tarcisio e Nicoletta si trasferirono in Brasile:

"Abbiamo vissuto lì per qualche anno, poi io e mamma siamo tornate in Italia. Mio padre ha iniziato a fare avanti e indietro finché non hanno deciso di separarsi".