Auser accompagna ai seggi gli elettori non autonomi negli spostamenti

Auser La Nuova Età di Olgiate Comasco accompagna ai seggi gli elettori non autonomi negli spostamenti. mano tesa dall'associazione di ai cittadini in difficoltà.

Auser a disposizione, prezioso servizio in occasione delle Elezioni regionali

Il sodalizio presieduto da Vladimiro Pina si presta a un ulteriore servizio a favore della cittadinanza."Come consuetudine la nostra associazione, con i propri mezzi - fa sapere il presidente - organizza l'accompagnamento ai seggi elettorali per le persone che per diverse ragioni non sono autonome negli spostamenti".

L'accordo col Comune

"In accordo con l'Ufficio elettorale del Comune di Olgiate Comasco - continua Vladimiro Pina - chiamando il numero 031-994602, i cittadini di Olgiate Comasco saranno informati sulle modalità organizzative e saranno messi in contatto con l'associazione per organizzare, nel limite del possibile, l'accompagnamento".

Volontari disponibili domenica 12 febbraio

Il servizio di accompagnamento ai seggi sarà concentrato nella giornata di domenica 12 febbraio. Dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18, chi ne avesse necessità potrà avvalersi del servizio garantito dall'Auser La Nuova Età di Olgiate Comasco.