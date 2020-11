Autista scuolabus positivo. Si è verificato nel Comune di Magreglio.

Autista scuolabus positivo: tutti i bambini in isolamento fiduciario

L’autista dello scuolabus del Comune di Magreglio è risultato positivo al test sars cov 2. I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto, sono stati posti precauzionalmente in isolamento fiduciario. “Esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale la nostra vicinanza alla famiglia augurando all’autista una pronta guarigione. Ringrazio personalmente tutte le famiglie dei bambini coinvolte per la comprensione.

Ringrazio inoltre l’istituto comprensivo di Asso, la D.ssa Baccalini ed Ats per il supporto fornito per la gestione del problema. Purtroppo non bisogna abbassare la guardia anche alla luce dei contagi costantemente in aumento”, ha scritto Danilo Bianchi, sindaco di Magreglio sulla pagina Facebook del Comune.