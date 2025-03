Auto in fiamme: famiglia illesa

Inverigo, auto a fuoco in via della Madonnina nella frazione di Romanò. Nessun ferito, sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

Paura in via della Madonnina

Tanta paura in via della Madonnina nella frazione di Romanò nella serata di venerdì 28 marzo quando un'auto ha preso fuoco poco dopo le 18. A bordo una famiglia, non residente in paese, che si stava dirigendo al campo sportivo. Le persone che erano a bordo hanno accostato e sono subito scese e nel giro di poco tempo la vettura è stata avvolta dalle fiamme.

Polizia Locale e Vigili del Fuoco sul posto

Immediatamente i residenti hanno contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Erba e Cantù, che immediatamente hanno provveduto a spegnere il fuoco che aveva ormai avvolto l'automobile. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I Vigili del Fuoco stanno ancora cercando di capire quelle che sono state le cause.