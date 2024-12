Auto bruciata in pieno centro con una candela

Automobile bruciata da ignoti in pieno centro: è con tutta probabilità di natura dolosa l’incendio a una macchina avvenuto in via Diaz ad Alzate nella prima serata di lunedì scorso 9 dicembre.

Tutto è successo intorno alle 19. In via Diaz, in pieno centro paese, sono stati allertati da alcuni residenti i Vigili del fuoco per un’autovettura elettrica, di marca Tesla, dalla quale si era improvvisamente originato un incendio. Le fiamme sono state prontamente circoscritte e domate dai Vigili del fuoco, giunti in via Diaz.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti poco dopo anche i Carabinieri Compagnia di Cantù, contattati anche data l’origine sospetta dell’incendio. E infatti, già dalle prime ricostruzioni eseguite in loco dalle Forze dell’ordine, è apparsa quasi certa l’ipotesi che l’incendio alla vettura avesse origine dolosa.

Rinvenuti resti di una candela: sarebbe stata usata per appiccare le fiamme

Un’ipotesi confermata, nella stessa sede, dal rinvenimento da parte dei Vigili del fuoco, intervenuti subito sul luogo dell’incendio, di alcuni residui di una candela: posizionata sotto a una ruota posteriore dell’automobile, proprio quella sarebbe stata l’«arma» utilizzata per scatenare il rogo, che fortunatamente però non si è propagato con gravi conseguenze. Nessuna persona è infatti, fortunatamente, rimasta coinvolta.

La candela utilizzata sarebbe un piccolo cerino in metallo, con il quale, con tutta probabilità, chi ha tentato di appiccare l’incendio all’automobile intendeva raggiungere il serbatoio di benzina del mezzo. Fortunatamente senza riuscirci, tanto più che l’automobile colpita è un mezzo elettrico.

Restano ignote le ragioni dell’incendio, che come detto sarebbe con tutta probabilità doloso. All’origine del gravissimo dispetto potrebbero esserci ragioni legate a screzi di vicinato, o anche motivazioni sentimentali, ma allo stato attuale è impossibile avanzare ipotesi concrete in merito a quanto accaduto: tutti gli elementi dell’episodio avvenuto lo scorso lunedì in via Diaz sono stati raccolti e sono tuttora al vaglio delle Forze dell’ordine.

La zona non sarebbe monitorata da telecamere di videosorveglianza, ma a supporto delle indagini dei Carabinieri potrebbero essere raccolte testimonianze oculari di passanti o residenti della stessa via. La speranza è che le indagini dei Carabinieri possano portare a risalire al colpevole di un atto tanto grave.