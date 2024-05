Auto cade in un dirupo, intervento dei Vigili del fuoco

Una vettura cade 15 metri in un dirupo sotto la sede stradale della provincia nel Comune di Barni: una sola persona coinvolta, trasportata in codice giallo dal 118 all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Caduta in un dirupo

Alle 18 circa di ieri, giovedì 2 maggio, le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Canzo Erba e SAF dalla centrale di via Valleggio, sono intervenute per una vettura uscita fuori strada cadendo in un dirupo per circa 15 metri sotto la sede stradale sulla strada provinciale 41 nel Comune di Barni. Una sola persona coinvolta nell’incidente, poi trasportata all'ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo dal 118.