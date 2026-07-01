Auto contro auto, due feriti

Auto contro auto, feriti i due conducenti.

L’incidente

Scontro tra due automobili nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 luglio, a Cirimido, poco dopo le 17, in via Strada di mezzo. Nello schianto sono rimasti feriti i due conducenti, trasportati in codice giallo e verde all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono arrivate due ambulanze, una della Croce Azzurra di Cadorago e l’altra della Croce Rossa di Lomazzo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Como e i Carabinieri. Occorre aggiungere che, in relazione al forte vento, sono stati circa venti le richieste pervenute al Comando dei Vigili del Fuoco di Como di intervento per rimozione ostacoli, taglio piante e messa in sicurezza, prevalentemente in città di Como.