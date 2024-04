Auto contro il guard rail, soccorse due persone

L'auto va a sbattere contro il guard rail, due persone ferite a Montano Lucino.

L'incidente ha coinvolto solo un'auto

L'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 22 aprile, poco prima delle 11. La vettura stava transitando in via Lovesana, la strada che conduce all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, quando, per ragioni ancora da chiarire, è uscita di strada in prossimità della curva e ha fermato la sua corsa contro i guard rail. I soccorsi, un'ambulanza della Croce rossa di San Fermo della Battaglia, sono arrivati sul posto in codice giallo prestando le prime cure alle due persone coinvolte, una di queste di 21 anni. Fortunatamente, le ferite riportate non si sono rivelate gravi.