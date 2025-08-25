Auto contro moto, paura per il centauro

L'incidente

Paura nella mattinata di oggi, lunedì 25 agosto, in via Ginevrina da Fossano a Cantù. Si è infatti verificato uno scontro tra una vettura e una motocicletta e nell'impatto ad avere la peggio è stato il centauro.

Il sinistro

L'incidente si è verificato attorno alle 11. Coinvolti una vettura guidata guidata da una donna di 39 anni, e una motocicletta con in sella un uomo di 56 anni. Sulla dinamica dello scontro stanno lavorando gli agenti della Polizia locale, giunti in via Fossano con due pattuglie. Sul posto anche due ambulanze, perché a necessitare dei soccorsi è stata anche la conducente dell'automobile, in evidente stato di agitazione.

L'elisoccorso

Per facilitare il trasporto in ospedale nelle vicinanze di via Fossano è atterrato anche l'elisoccorso di Como, anche se poi il paziente è stato trasportato in codice giallo in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della battaglia, per ulteriori accertamenti.