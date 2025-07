Auto contro pullman, strada momentaneamente chiusa per l'incidente

Aggiornamento

L’impatto nella mattina di oggi, mercoledì 30 luglio.

Incidente a San Fermo della Battaglia, strada momentaneamente chiusa al traffico: fortunatamente non ci sono feriti.

Incidente tra un autobus e un'auto

Alle 7.15 di oggi, mercoledì 30 luglio, soccorsi allertati per un incidente stradale a Como, via San Fermo della Battaglia, per un impatto tra un’autovettura e un pullman di linea C175 Como. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Como e un’ambulanza della Croce rossa di Como.

Strada momentaneamente chiusa

La dinamica dell’incidente non è ancora nota, ma non si segnalano feriti. La sera è momentaneamente chiusa.