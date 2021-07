Terribile incidente questa mattina, intorno alle 10.30, a Bellano, in provincia di Lecco. Investiti padre e figlio non vedente, entrambi residente a Lurago d'Erba. Le condizioni del papà sono purtroppo molto gravi.

Auto contro un tandem, investiti padre e figlio non vedente

L'incidente è avvenuto tra piazza XX Settembre e la Provinciale 62. L'esatta dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. I due uomini, il padre di 64 anni e il figlio non vedente di 34, dopo l'impatto contro l'auto, sono caduti a terra violentemente. Subito le condizioni del padre sono apparse preoccupanti tanto che la macchina dei soccorsi si è messa in moto con codice rosso. Sul posto sono stati dirottati diversi mezzi dei volontari del Soccorso Bellanese e l'equipe del 118. Non solo, per velocizzare le operazioni di cura è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero, decollato da Como.

Il 64enne, che ha riportato un trauma cranio-facciale, è stato stabilizzato prima di essere trasferito in ospedale a Varese, in codice rosso e quindi in condizioni estremamente critiche. Decisamente meno preoccupanti le condizioni del figlio che si è ferito alla spalla e ha riportato delle policontusioni. E' stato portato al Manzoni di Lecco in codice verde.