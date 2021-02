Auto razziata, danni per 6mila euro. L’episodio è avvenuto a Olgiate Comasco.

Auto depredata: ladri via con fanali, scheda del navigatore e soldi

Una Mercedes 220, posteggiata lungo via degli Abeti, completamente rivoltata come un guanto. Mani ignote, di uno o più ladri, si sono date da fare nella notte. Asportati i quattro fanali, dopo aver tagliato la guaina protettiva e danneggiato il paraurti. Spaccato il deflettore posteriore, sul lato destro del veicolo, per rovistare all’interno. Dall’abitacolo sono spariti 300 euro, custoditi e nascosti in un portafogli di emergenza. Non basta: il blitz delinquenziale è proseguito, prendendo di mira il navigatore della vettura, da cui è stata asportata la scheda dati. Rimosso e rubato anche il logo della Mercedes.

Il racconto della vittima sul Giornale di Olgiate da sabato 27 febbraio 2021 in edicola

