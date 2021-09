Auto esce di strada a Cadorago

Sul posto anche due squadre dei Vigili del fuoco di Lomazzo.

Incidente a Cadorago

Auto esce di strada, allertata la macchina dei soccorsi, fortunatamente non ci sono feriti. E’ accaduto nella notte, attorno alle 2.20, in via Manfredini a Cadorago. Sul posto sono subito stati chiamati i soccorsi e il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dai Vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo, che sono intervenuti con due squadre.

