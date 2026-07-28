Auto esce di strada, abbatte una recinzione e piomba in un giardino

Una Smart è uscita di strada, piombando nel giardino di un’abitazione in viale Trieste, a Olgiate Comasco.

Paura in viale Trieste

E’ successo qualche minuto prima delle 17, in viale Trieste. L’auto, uscita da via Repubblica per immettersi sulla statale in direzione Como, ha imboccato il vialetto marciapiede. L’automobilista ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare contro la recinzione di una proprietà, finendo poi nel giardino. All’interno del veicolo una donna e una bambina, fortunatamente uscite dall’abitacolo senza gravi conseguenze.

Auto bloccata da un albero

La Smart è rimasta inclinata sulla riva del giardino, rimanendo di fatto bloccata da una pianta. Altro particolare fortunato: nel momento in cui l’auto ha sfondato la recinzione, nessuna persona era presente in giardino. Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia locale di Olgiate Comasco, quindi l’arrivo dei Vigili del fuoco per la rimozione del mezzo.