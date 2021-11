Como

I soccorsi intervenuti in codice giallo.

Auto esce di strada e finisce nel Cosia: allertati i soccorsi in codice giallo.

Auto nel Cosia, paura a Como

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.46 di oggi, lunedì 8 novembre. Stando a cause ancora da stabilire una vettura è uscita di strada, in via Castelnuovo, finendo nel letto del fiume. Immediatamente allertati i soccorsi in codice giallo: sul posto è intervenuta un'automedica e un'ambulanza della Croce azzura. Presenti anche i Vigili del fuoco di Como che hanno recuperato l'automobile. Allertati anche i Carabinieri. La via è stata chiusa al traffico veicolare.