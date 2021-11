Auto esce di strada e finisce oltre i gradini tra le colonne della scuola

Olgiate Comasco

Mobilitazione di soccorritori, Vigili del fuoco e Carabinieri in via San Gerardo.

Auto esce di strada in via San Gerardo, a Olgiate Comasco, e si incastra tra le colonne della scuola primaria.

Auto esce di strada

Attimi di apprensione poco prima delle 21.30 per un’automobilista che ha perso il controllo del veicolo, una Lancia Ypsilon. Forse a causa di un malore, ma la dinamica è ancora da appurare: al volante una donna, con l’auto che ha finito la sua corsa salendo i cinque gradini all’esterno dell’ingresso della scuola e rimanendo incastrata tra le colonne. Fortunatamente non c’è stato impatto con le colonne.

Sul posto ambulanza, Vigili del fuoco e Carabinieri

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, una pattuglia dei Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco. A quanto risulta la donna coinvolta nell’incidente non sarebbe in gravi condizioni. Le operazioni di rimozione dell’automobile sono proseguite sino oltre le 23, quando il mezzo è stato caricato su un carro attrezzi, liberando il portico della scuola. Sul posto anche il sindaco.

Plauso a una ragazza che ha allertato i soccorsi

Proprio il primo cittadino Simone Moretti, accorso in via San Gerardo, insieme a un capannello di cittadini, sottolinea il personale plauso a una giovane che, nel momento in cui l’auto è andata a incastrarsi tra le colonne, ha tempestivamente chiesto l’intervento dei soccorritori. “Spesso si parla dei giovani a sproposito - le parole di Moretti - In questo caso la prontezza di una ragazza di 18 anni ha permesso di far intervenire immediatamente i soccorsi. Un gesto importante, per il quale le va reso merito”.