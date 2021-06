Tragedia a Como. In nottata si è verificato un incidente che è costato la vita ad un giovane motociclista.

Auto fa inversione e impatta contro una moto: morto un giovane di 33 anni

L'episodio è avvenuto intorno alla 1.42, a Tavernola, in via Asiago, all'altezza del civico 71. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto un'auto, modello X6, guidata da un uomo di 58 anni, residente in Lussemburgo, dopo aver fatto inversione di marcia in un punto vietato avrebbe tagliato la strada ad una moto, una Ducati, che ha impattato contro la fiancanta sinistra del veicolo. L'impatto è stato terribile: non c'è stato nulla da fare per il conducente della moto. A nulla è servito l'intervento di ambulanza ed elisoccorso, Marco Sberna, 33 anni, di Bizzarone, è morto sul colpo.

Automobilista denunciato per omicidio stradale

I veicoli sono stati squestrati e il Pm ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. Il conducente della Bmw è stato denunciato per omicidio stradale. Era negativo ad alcool e droghe. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuto il Norm sezione Radiomobile.