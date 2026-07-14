Auto finisce contro guard rail e prende fuoco

I soccorritori sono intervenuti in via Molino del Trotto.

Incidente a Solbiate con Cagno, un’auto prende fuoco.

Impatto in via Molino del Trotto

Nella prima mattinata odierna, martedì 14 luglio, alle 4.30, le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Como, provenienti dal distaccamento di Appiano Gentile, sono intervenute nel Comune di Solbiate con Cagno, in via Molino del Trotto, per l’incendio di un’autovettura. Il veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro il guard rail a bordo carreggiata, prendendo successivamente fuoco.

I soccorsi

All’arrivo dei soccorritori l’occupante del mezzo non era presente sul posto. Sono intervenute le Forze dell’ordine per i rilievi di competenza e gli accertamenti del caso.