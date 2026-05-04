Auto finisce contro un bilico alimentato a GNL

Momenti di apprensione questa mattina a Mariano Comense per un incidente tra un’auto e un bilico

Il sinistro

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di lunedì, lungo via per Arosio, nel territorio di Mariano Comense. Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile si è scontrata contro un bilico alimentato a GNL (gas naturale liquefatto), colpendo il serbatoio e lesionandolo.

Sul posto sono sopraggiunte squadre dei Vigili del fuoco di Cantù, dalla sede centrale di via Valleggio e specialisti nucleo NBCR Como per lo svuotamento e la messa in sicurezza del serbatoio del camion.

Sono giunte in codice rosso anche un’ambulanza e un’automedica: se il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso dall’incidente, per il conducente dell’auto, un uomo di 57 anni, si sono rese necessarie le prime cure direttamente sul posto, per poi trasportarlo in codice giallo all’ospedale di Desio.

Il mezzo pesante è stato scortato poi dai mezzi dei Vigili del fuoco e trainato in un luogo sicuro per lo svuotamento del serbatoio mediante manovra specifica in fase di espletamento.