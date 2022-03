Auto contro un albero SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 20 e il 21 marzo 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Auto contro un albero

L'episodio è avvenuto in via Baracca. Sul posto la Croce Azzurra di Cadorago che ha soccorso un giovane di 25 anni, trasportandolo poi in codice giallo all'ospedale. L'auto è andata ad impattare contro un albero. Necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco.

Si segnale anche una caduta a Cantù. Grave un uomo di 50 anni. Incidente anche a Como, al viadotto dei Lavatoi. Nessun ferito trasportato in ospedale.