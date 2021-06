Ecco che cos’è successo nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Auto finisce fuori strada a Rovellasca

L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30, in via Como. Soccorso un giovane di 25 anni, trasportato in codice verde all’ospedale.

Da segnalare poi anche dei malori a Tavernerio, Sorico e Turate.