Auto finisce fuori strada, anziana ferita

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica a Bregnano per un incidente che ha coinvolto l'auto guidata da un'anziana di 77 anni poi portata all'ospedale Sant'Anna

Anziana ferita dopo l'incidente

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 15 lungo via Libero Grassi. Per causa ancora in fase di accertamento, l'ipotesi più probabile è quella del malore un'anziana di 77 anni ha perso il controllo dell'auto che stava guidando, finendo fuori strada. L'impatto è stato violento tanto che l'allarme è scattato in codice rosso: sul posto, oltre a un'ambulanza e a un'automedica, sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Cantù. Dopo le prime cure direttamente sul posto, le condizioni della donna si sono stabilizzate ed è stata portata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como.