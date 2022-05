Auto fuori strada e contro un albero: soccorsi lungo la strada del Pianbosco

Castelnuovo

Intervento in codice rosso, ferito il 32enne alla guida

Intervento in codice rosso dei sanitari, supportati dai carabinieri e dai Vigili del Fuoco a Tradate in via per Castelnuovo per un'auto fuori strada.

La chiamata è arrivata poco dopo le 15.30 dalla strada che attraversando il Parco Pineta collega Tradate con la Provincia di Como dopo che una Fiat 600 che si muoveva in direzione Tradate per cause da determinare è uscita di strada finendo contro un albero.

Sul posto, con la massima urgenza, un'ambulanza della Croce Rossa di Lurago, i Vigili del Fuoco di Tradate e i carabinieri della Compagnia di Saronno. Ferito, non si sa al momento con che gravità, il 32enne che si trovava al volante.

Per permettere le operazioni di soccorso carabinieri e Vigili del Fuoco stanno regolando il traffico col passaggio alternato.