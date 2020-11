Auto fuori strada, ferito un uomo SIRENE DI NOTTE

Grave incidente ieri sera a Solbiate con Cagno: auto fuori strada.

Auto fuori strada in via Cavour

I soccorsi sono stati allertati pochi minuti prima delle 20.30 in codice rosso. Una vettura, infatti, per cause ancora da chiarire, è uscita dalla sede stradale. Ferito l’automobilista , un uomo di 33 anni. E’ stato trasportato all’ospedale di Tradate in codice giallo (media gravità). Sul posto un’automedica e l’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Como e i Vigili del fuoco.