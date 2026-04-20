Auto fuori strada, tratto chiuso al traffico

In via Mulini, al confine tra Uggiate con Ronago e Faloppio, una macchina è uscita fuori strada: tratto chiuso per consentire ai Vigili del fuoco di rimuovere il veicolo.

Auto fuori strada

Intorno alle 16 di oggi, lunedì 20 aprile, una macchina – in via Mulini a Faloppio, al confine con Uggiate – è fuoriuscita dalla strada e si è intraversata in canale di scolo. L’auto, semi capottata tra la carreggiata e le abitazioni, deve essere rimossa dalla gru dei Vigili del fuoco, sopraggiunti sul posto per l’intervento. Per procedere alle operazioni, chiuso il tratto di strada.

Nessun ferito grave

Fortunatamente non ci sono feriti gravi. Sul posto si sono diretti la Polizia locale del Comando Terre di Frontiera, appunto Vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce rossa di Uggiate e un’auto medica.