A Cermenate

Intorno alle 20.40 di questa sera.

Incidente a Cermenate nella serata di oggi, venerdì 8 aprile 2022.



Auto impatta su marciapiede e spartitraffico, poi prende fuoco

Tutto è successo intorno alle 20.30, in via Europa Unita, di fronte al negozio Gran Casa. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, un’auto avrebbe impattato contro un marciapiede e uno spartitraffico andando poi a prendere fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Lomazzo e Cantù per lo spegnimento e la messa in sicurezza. Non si segnalano feriti.