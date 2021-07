Auto in fiamme a bordo strada a Villa Guardia: intervento dei Vigili del Fuoco.

E' successo intorno alle 16.30 di oggi, sabato 31 luglio 2021, in via Milano all'angolo con via Matteotti, poco lontano dalla scuola primaria "Don Milani", nella frazione di Civello a Villa Guardia.

Ad un certo punto un'auto che procedeva sulla carreggiata ha accostato perché cominciava a fare fumo dal motore, quindi le fiamme. Immediatamente la chiamata ai Vigili del Fuoco che prontamente hanno domato le fiamme.

